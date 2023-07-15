Зосередили сили на одному напрямку: у ЗСУ розповіли про найгарячу точку на фронті

У ЗСУ розповіли, як йдуть справи на фронті

Навіть попри український наступ на низці напрямків, окупанти місцями продовжують робити спроби наступу.

Як поінформував речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, насамперед йдеться про схід України.

За його словами, всього за попередню добу російські війська зробили 16 спроб атакувати позиції ЗСУ, з них 14 були на Мар’їнському напрямі. У цьому районі діють "штрафні" підрозділи "Шторм Z", створені російським міноборони на зразок ПВК "Вагнера".

Шершень зазначив, що представники цього підрозділу "отримали на горіхи" на ділянці Мар’їнка – Олександрівка.

"Продовжується різнопланова робота, зокрема щодо знищення потенціалу та матеріально-технічної бази ворога. Внаслідок ефективної комплексної вогневої поразки у військах агресора спостерігається постійне погіршення морально-психологічного стану особового складу", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ не виключають, що росіяни незабаром можуть залишити Бахмут через успіхи українських захисників на цьому напрямі.