Війна — день 508: ЗСУ продовжують тиснути на ворога, а росіяни підтягують резерви

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують наступальні операції як мінімум на трьох дільницях фронту і можуть похвалитися там певними успіхами, однак і росіяни ще мають сили для битви та продовжують перекидати додаткові війська на вразливі напрямки. Найбільш "гарячою" ділянкою фронту є Мар’їнський напрям, куди росіяни перекинули свої "штрафні підрозділи".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Інформацію за 13 липня дивіться за посиланням: Війна — день 505: ЗСУ тиснуть на півдні і просуваються у Бахмута

З даними за 14 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 506: ЗСУ отримали нові боєприпаси та поступово просуваються

Про те, що відбувалося 15 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 507: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти продовжують обстріли