Бердянськ, Маріуполь та Луганськ здригнулися від потужних вибухів: що відбувається в окупантів (фото, відео)

Окупанти в паніці пишуть про "масовану атаку"

На тимчасово окупованих територіях України знову лунають вибухи. Цього разу "хлопкі" чули одночасно у кількох містах.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, за даними у мережі, у неділю, 16 липня, потужні вибухи пролунали в Луганську, Маріуполі та Бердянську, які зараз тимчасово перебувають під контролем окупантів. Варто зазначити, що новини про вибухонебезпечні інциденти з цих територій з’явилися практично одночасно.

У Луганську після прильоту піднімається величезний стовп диму. Чутно звуки детонації.

А у небі над Бердянськом місцеві жителі бачили ракети.

У Маріуполі звуки вибухів почули одразу у кількох районах.

За інформацією українського журналіста Дениса Казанського, у Луганську ракету "зловила" шахта "Мащинська" у селищі Ювілейне, де розташовувалися окупаційні війська.

Автори російських пропагандистських інтернет-пабліків у паніці пишуть про масовану роботу "ЗСУ по тилах зони "СВО".

У ЗСУ офіційно інформацію не коментували.

Варто зазначити, що 16 липня у окупантів не задалося з самого ранку. Так, наприклад, тимчасово окупований Севастополь уночі був атакований безпілотними апаратами. Загарбники стверджують, що цілі збиті, а внаслідок події ніхто не постраждав, але є важливий нюанс.