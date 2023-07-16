путін розлютився через касетні боєприпаси для ЗСУ і погрожує: у мережі підняли на сміх брехуна

У мережі відразу відповіли на маячню глави росії

На передачу Україні касетних боєприпасів відреагував особисто російський диктатор володимир путін. Він почав погрожувати "дзеркальними заходами", але у мережі підмінили одне "але".

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, відповідаючи на запитання пропагандиста, кремлівський лідер назвав застосування касетних боєприпасів "злочином".

"Оцінку цим боєприпасам дала сама адміністрація США, вустами її співробітників деякий час тому, коли використання касетних боєприпасів було названо злочином. Я думаю, до цього так і потрібно ставитися … Хочу зазначити, що у рф достатній запас різноманітних касетних боєприпасів. Ми досі їх не застосовували і ми не мали такої необхідності. Звичайно, якщо вони будуть проти нас використовуватися, то ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії", — сказав путін.

У мережі відразу відповіли на маячню глави росії і зазначили, що саме армія рф від початку повномасштабної війни застосовує це озброєння. Більш того, нагадаємо, що фахівці з Amnesty International задокументували таке застосування ще навесні 2022 року. Причому обстрілювали ними окупанти не лише ЗСУ, а й мирних громадян, наприклад, скидали їх на дитячі майданчики у Харкові.

Також путін похвалився своїми "найкращими у світі танками" Т-90 "Прорив", які, до речі, вже давно горять на фронті, але при цьому заявив, що не погребує "зворотним інжинерингом".

"Є такий вираз, як "зворотний інжиніринг". Ну подивимося, адже сучасна техніка, вона і є сучасна. У нас вона є, причому дуже ефективна, ну, скажімо, взяти танк Т-90 "Прорив". Найкращий танк у світі! Але якщо є можливість зазирнути всередину (захопленої західної техніки — Ред.) і подивитися, чи є там щось, що можна застосувати у нас, — ну чому ні", — каже диктатор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський пояснив, чому Україні потрібні касетні снаряди.