"Зараз немає іншого способу": в ЗСУ пояснили, чому не збивають російські цілі подалі від міст

Для ефективної оборони нашого неба країну слід взяти у кільце засобами ППО

Російські ракети і дрони іноді навіть будучи збитими становлять небезпеку для українців, але ЗСУ поки що не можуть збивати їх далі від міст. Адже якщо це зробити, то окупантам буде легше знаходити пробіли в нашій протиповітряній обороні.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що для ефективної оборони нашого неба країну слід взяти у кільце. Однак поки що Україна не має достатньої кількості коштів, щоб зробити це.

"Засоби ППО різні — середнього та малого радіусу дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери — його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила", — сказав він.

Тому Сили оборони розміщують свої ЗРК та інші системи біля окремих населених пунктів, щоби створити кільце. За словами Ігната, наскільки можна засоби ППО мають якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі.

"Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, окрім як ставити засоби ППО ближче до населених пунктів", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2 липня столицю атакували російські дрони. ППО збило всі ворожі цілі, але їхні уламки впали на житлові будинки, поранивши мирних громадян.