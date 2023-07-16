Ситуація загострилася: у Міноборони розповіли про тривожні новини зі східного фронту

Противник перейшов у наступ на деяких напрямках

Ситуація на східній ділянці фронту помітно загострилася, а окупанти на деяких напрямках перейшли у наступ.

Як повідомила у своєму telegram-каналі заступниця голови Міноборони Ганна Маляр, ось уже два дні поспіль противник робить наступ на напрямку Куп’янська (Харківська область).

"Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу", — зазначила вона.

Також Маляр зазначила, що противник продовжує наступ і на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, проте там у противника немає суттєвих успіхів. Тому хоч там і точаться важкі бої, але якихось просувань жодна зі сторін не робила.

Водночас трохи оптимістичніша ситуація виглядає під Бахмутом, де ЗСУ продовжують поступово просуватися на південному фланзі. Втім, на північному фланзі українські військові намагаються стримати поступ супротивника.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що має намір звільнити Крим від окупантів, навіть у разі, якщо союзники будуть з цим незгодні. Український генерал пообіцяв зробити це, як тільки буде можливість.