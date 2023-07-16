"Угода аморальна, але непогана": Арестович висловився про варіанти завершення війни в Україні (відео)

Україна може мати брак зброї для повернення своєї території силовим шляхом, каже ексрадник ОПУ

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військово-політичні цілі України та Заходу сильно відрізняються у питанні відновлення територіальної цілісності.

Як розповів він у розмові з російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною, лише завдяки західній зброї Україна перебуває в тому становищі, в якому зараз є, а не обороняється десь біля Закарпаття.

За його словами, попри це Захід веде Україну "коридором до конкретного результату", через що можуть виникати конфлікти, оскільки наша країна має конституційне зобов’язання звільнити всю свою територію.

Арестович додав, що варіантів виходу з цієї ситуації лише три — погодитися на варіант Заходу або домагатися свого, на що може не вистачити ресурсів, зброї та військової техніки. Третім варіантом є завершити війну та вступити до НАТО за варіантом ФРН-НДР, тобто частина України стане членом Альянсу та озвучить наміри повернути окуповані території невійськовим шляхом, але при цьому визнає там російську адміністрацію.

"В принципі, поки нас ніхто не чує, і ми з вами одні, — це дуже непогана угода. Вона певною мірою аморальна, але дуже непогана", — сказав він.

При цьому Арестович додав, що вважає таку угоду аморальною, не лише тому, що в окупації залишаться люди, а й тому, що військових злочинців не буде покарано, а частину санкцій з росії буде знято.

За словами ексрадника ОПУ, він найбільше переконаний, що насправді ситуація все ж таки піде за четвертим варіантом, який передбачає внутрішній російський переворот, внаслідок чого путін втратить владу.

Заява Арестовича з 32:20

Як повідомлялося раніше, тема вступу України до НАТО "частинами" звучить не вперше. Так у травні про таку ймовірність говорив колишній спеціальний представник США у Києві Курт Волкер, а згодом заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.