ВСУ тіснять окупантів на Донеччині та зайшли до села Старомайорське: подробиці (картка)

Українські захисники змогли просунутися на південному сході

Поки на східному напрямку ситуація загострюється, а окупанти переходять у наступ, на півдні ЗСУ успішно змогли відбити російські спроби повторно зайняти втрачені позиції.

Про це йдеться у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ. При цьому у звіті було повідомлено, що одна з таких спроб була спрямована на те, щоб вибити ЗСУ із північної частини Старомайорського.

Тим самим у ВСУ визнали, що українські війська змогли частково закріпитися у вказаному населеному пункті, що знаходиться біля адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Крім того, у Генштабі повідомили, що просування українських військ триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де бійці закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Старомайорське

Як повідомлялося раніше, в Україні раніше розповіли, що Мар’їнка стала одним із найгарячіших напрямків на фронті. При цьому окупанти збільшують свою активність у східних областях України, зокрема, роблять спроби штурмувати на Куп’янському напрямку.

Варто зазначити, що у ЗСУ при цьому не виключають, що росіяни незабаром можуть залишити Бахмут через успіхи українських захисників на цьому напрямі.