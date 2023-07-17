"Знищити Київ": у росіян паніка після нічних вибухів на Кримському мосту

Офіційної версії про те, що сталося, поки немає

У ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, після чого в мережі почали повідомляти про масштабні руйнування на ньому. Все це викликало паніку серед росіян.

"Телеграф" зібрав реакцію мережі на все, що відбувається.

Про вибухи на мосту почали писати близько третьої години ночі. Одразу після цього окупаційна "влада" Кримського півострова заявила про припинення руху мостом.

"На мосту через Керченську протоку "впав" проліт, рух ним зупинено. Надзвичайна подія в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби", — заявив так званий "голова" Криму сергій аксьонов.

Також окупанти просять туристів не залишати свої готелі. При цьому вони поки що так і не озвучили офіційної інформації про те, що саме трапилося на мосту.

Росіяни ж після таких подій в один голос почали писати, що диктатор володимир путін повинен дати жорстку відповідь і завдати удару по Києву. Були й ті, для кого такі події не стали чимось несподіваним.

Раніше "Телеграф" писав про те, що перший вибух на Кримському мосту пролунав ще восени минулого року.