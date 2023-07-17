Тепер залишилося отримати винищувачі: у ЗСУ поділилися хорошими новинами з приводу F-16

Слідом за першою групою пілотів почнуть навчати і другу

Українські пілоти найближчим часом розпочнуть навчання управлінню винищувачами F-16.

Як заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, перша група наших військових уже чекає на виїзд до Європи на підготовку.

За словами Ігната, для тренувань Україні надали десятки майданчиків. Він наголосив, що дана група не буде останньою і незабаром на навчання вирушить ще більше пілотів.

"Це перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім друга і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах... Чекаємо, перша група виїхала, слідом буде друга", — розповів він.

Представник ЗСУ додав, що Україна не має можливості відправити на перенавчання відразу всіх пілотів.

При цьому він не уточнив, де саме проходитиме підготовка наших військових.

Раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що винищувачі F-16, ймовірно, поставлятимуть Україну із запасів європейських держав.