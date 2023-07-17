Чи бомбардуватиме росія енергооб’єкти України? Озвучено прогноз та терміни

росія не змінить свою тактику перед стартом опалювального сезону

Восени удари росіян по енергетичних об’єктах України поновляться.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець.

За його словами, при цьому наслідки обстрілів не повинні бути такими, якими були минулої осені, оскільки наша система ППО буде більш підготовлена.

"Але питання тут у тому, що ті засоби ведення війни, зокрема в повітряному просторі, які нам передають союзники, по суті, ставлять нашу систему ППО у більшу залежність від можливостей наших партнерів та союзників, а не від власних можливостей. Очевидно, наших союзників поповнювати БК у ці системи, а також проводити їх якісне та всебічне технічне обслуговування", — сказав експерт.

Він зазначив, що на ситуацію на користь України також може вплинути передача винищувачів, які допоможуть захищати країну від обстрілу далекобійною високоточною зброєю.

"Бо без західних літаків — це один рівень нашої ППО. І зовсім інший рівень — коли у нас з’являться літаки західного виробництва. Але я все ж таки вважаю, що під час цієї зимової кампанії буде робитися акцент власне на наземних засобах ППО", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українцям анонсували проблеми із наступним опалювальним сезоном.