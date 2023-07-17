"Нехай горять у вогні": СБУ затримала зрадника, який зливав дані про кафе у Краматорську (фото)

Інформатором ФСБ виявився місцевий житель

Служба безпеки України (СБУ) затримала інформатора, який звітував перед окупантами за наслідки теракту у Краматорську.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, співробітниками української контррозвідки було затримано агента ФСБ, який збирав розвіддані про наслідки ракетного удару росії по кафе в центрі Краматорська 27 червня.

"Це завдання він отримав одразу після повітряної атаки на місто. Найбільше фсб цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей внаслідок вогневого ураження. Також агресор намагався отримати максимум відомостей щодо можливої приналежності потерпілих до Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Також з’ясувалося, що, окрім зазначеного факту, зрадник приховано відстежував місця базування та переміщення українських захисників на території прифронтового міста. Цю інформацію окупанти хотіли використати у плануванні своїх нових ударів. Проте, інформатора було затримано на гарячому.

"За даними слідства, інформатором фсб виявився місцевий житель, якого спецслужба рф залучила до співпраці навесні цього року. У поле зору агресора він потрапив через власні антиукраїнські коментарі в різних Телеграм-каналах. Подальшу комунікацію здійснювали через месенджер. Для конспірації фігурант зареєстрував свій акаунт під вигаданим іменем. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", — повідомляє СБУ.

Нагадаємо, що в результаті російського удару по Краматорську ввечері 27 липня загинули 12 цивільних і 65 осіб отримали поранення різного ступеня. Наймолодшим жертвам – сестрам-близнюкам Ганні та Юлії Аксенченко – було 14 років, а найстаршій – 30 років.

"Телеграф" побував на місці трагедії та показав, як зараз виглядає знищене росією кафе у Краматорську.