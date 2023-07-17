Чеченці влаштували епічну засідку на окупантів: у мережі вказали на цікавий момент (відео)
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Ніхто з ворогів не вижив
У Бєлгородській області росії тривають бойові дії. Українські розвідники опублікували нове відео з фронту. І хоча офіційно місце подій не називається, у мережі стверджують, що вони розгортаються саме в "БНР" (Бєлгородська народна республіка — жартівлива назва Бєлгородської області рф, яку дали їй у мережі).
Про це повідомляє "Телеграф".
Так, на офіційній сторінці пресслужби ГУР МОУ з’явилося відео, на якому знято роботу диверсійної групи чеченських воїнів. Бійці влаштували засідку і розстріляли вантажівку окупантів, знищивши її разом з екіпажем.
"Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи. В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів", — йдеться в повідомленні.
Як ми вже писали вище, місце подій офіційно не називається, але відомий український блогер Сергій Стерненко стверджує, що кадри були зняті у Бєлгородській області рф.
"Ічкерійські диверсанти знищують російську військову вантажівку на території БНР", — говорить він.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 липня не задалося у росіян і в окупованому Криму. Там знову невідомі підірвали Кримський міст.