Чеченці влаштували епічну засідку на окупантів: у мережі вказали на цікавий момент (відео)

Ніхто з ворогів не вижив

У Бєлгородській області росії тривають бойові дії. Українські розвідники опублікували нове відео з фронту. І хоча офіційно місце подій не називається, у мережі стверджують, що вони розгортаються саме в "БНР" (Бєлгородська народна республіка — жартівлива назва Бєлгородської області рф, яку дали їй у мережі).

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, на офіційній сторінці пресслужби ГУР МОУ з’явилося відео, на якому знято роботу диверсійної групи чеченських воїнів. Бійці влаштували засідку і розстріляли вантажівку окупантів, знищивши її разом з екіпажем.

"Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи. В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів", — йдеться в повідомленні.

Як ми вже писали вище, місце подій офіційно не називається, але відомий український блогер Сергій Стерненко стверджує, що кадри були зняті у Бєлгородській області рф.

"Ічкерійські диверсанти знищують російську військову вантажівку на території БНР", — говорить він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 липня не задалося у росіян і в окупованому Криму. Там знову невідомі підірвали Кримський міст.