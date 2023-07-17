У справі з'явився світовий гравець: у Раді пояснили, як Україна обійде шантаж росії зерновим коридором

Китай також вхопився за українську сільгосппродукцію, каже Дмитро Соломчук

росія оголосила про скасування своєї участі у зерновій угоді з 18 липня і розформування спільного координаційного центру у Стамбулі. Про це повідомили прессекретар путіна Дмитро Пєсков та представниця МЗС росії Марія Захарова.

Член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук висловив "Телеграфу" сподівання, що Туреччина відстоїть роботу зернового коридору, і пояснив, як діятиме Україна у разі, якщо у зерновому шантажі кремль піде до кінця.

"Головне питання – чи буде відбуватись експорт зерна по нашому Чорному морю. Україна заклала гарантію в 20 млрд грн для страхування вантажів, і є вже компанії і судна, які готові заходити під повне КАСКО суден та продукції, що на них завантажена, вантажитись і доставляти наше зерно в країни, які цього потребують", – каже нардеп.

Член аграрного комітету парламенту зазначив, що за поставки продукції по Чорному морю "вхопився" Китай, "для них наша сільгосппродукція також важлива, логістика з одеських портів їм доступна". А якщо транспортування здійснюватимуть судна Китаю, чи наважиться росія їх атакувати? Відповідь, здається, очевидна.

Також нардеп звернув увагу на те, що були розширені можливості поставок вантажів по Дунаю: "На даний момент ми дійшли вже трьох мільйонів тонн в місяць, і ці цифри можна збільшувати до 3,5 млн тонн на місяць". Тож, за його словами, складнощі є, але логістика має і буде працювати.

Головне, за його словами, на сьогодні – зібрати врожай: "Сьогодні потрібно діяти так, щоб зібрати врожай. У людей в постраждалих регіонах не вистачає техніки, і врожай стоїть в полях. А поки він не на складах, які теж розбомблені, не можна вважати, що він у нас взагалі є".

Враховуючи, що в Європі посуха, і запланованого врожаю зернових культур, скоріше за все, не буде у ряду країн, Дмитро Соломчук вважає, що вони найближчим часом включаться в розв'язання питання із доставкою української продукції, "інакше на прилавках їх магазинів все подорожчає на 30-40%".

Тим більше, що світ вже відчув, що таке відсутність українського зерна.

Дмитро Соломчук впевнений, що транзит українського зерна можна збільшити до 3, 8 млн тон на місяць без задіяння портів. Однак аграріям потрібно не менше 6

"Спілкувався з журналістами з південноафриканських країн, вони розповідали, що торік, коли не працював зерновий коридор, вони в магазині не могли придбати навіть кілограм борошна. А макарони подорожчали у 2,5-3 рази. Перед тим, як вони вилітали до України (5-6 днів тому) у них вже знову почалися проблеми з нестачею продуктів харчування. Вони приїхали, щоб у своїх країнах показати, чому це відбувається. Вони побачили все своїми очима. Тому що війна, тому що з одеських портів не виходить 8-10 суден щодня, а в кращому разі одне-два. Всі ці країни мають відстоювати свою позицію і нашу", – каже Дмитро Соломчук.

Якщо зерновий коридор працюватиме, більшість експорту зерна піде Чорним морем, зазначив парламентарій. Це буде вигідно для українських аграріїв: "Фрахти на судна дуже впали, і логістика морем в 2,5-3 рази здешевіла порівняно з минулим сезоном, – зазначає Дмитро Соломчук. – Зрозуміло, якщо працюватиме зерновий коридор, це буде найбільш конкурентна ціна транспортування, і аграрії за рахунок цього отримають додаткові 30-40 доларів за кожну тонну продукції".

Щодо альтернативних шляхів поставок, то їхні обсяги поки недостатні:

"На жаль, через західні кордони – польські, угорські, словацькі – об'єми експорту на сьогодні дуже маленькі, це орієнтовно до 300 000 тонн на місяць. У нас є ще один доступний шлях експорту – автошляхами через Румунію. Якщо Чорне море буде повністю закрите для експорту, Україна все одно зможе забезпечувати світ сільгосппродукцією в об'ємі 3,7-3,8 млн тонн на місяць. Це мало, тому що, враховуючи, скільки вирощують наші аграрії, нам потрібен для стабільного експорту об'єм у 6 млн тонн".

Вихід, на думку, парламентарія, може бути, якщо представники європейських країн допоможуть розблокувати вільний транзит зерна через Польщу та інші країни.