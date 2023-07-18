Завжди хочуть знати більше: у США розповіли, коли бійці ЗСУ зможуть застосувати "Абрамси" на полі бою

У Пентагоні розраховують, що восени бойові машини вже будуть в Україні

Українським військовим швидше за все знадобляться "раховані тижні" для того, щоб завершити підготовку з управління американськими танками M1 Abrams.

Як інформує офіційне видання військових США Stars and Stripes, близько 200 українських військових розпочали тренування в німецькій Баварії.

При цьому інструктори переконані, що невдовзі танкісти завершать свою підготовку і будуть готові застосовувати "Абрамси" проти російських окупантів на полі бою.

"Ми продовжуємо навчати українські збройні сили використанню все більш досконалих систем озброєнь і ми продовжуємо дивуватися з того, як швидко вони адаптуються", — розповів офіційний представник Європейського командування США капітан Вільям Спікс.

Представники Пентагону зазначили, що українські військові постійно хочуть дізнатися більше про всякі дрібні деталі про техніку та особливості її застосування.

Очікується, що приблизно через тиждень екіпажі завершать індивідуальну підготовку та перейдуть до відпрацювання маневрів у складі взводів та рот.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року в США офіційно підтвердили своє рішення поставити Україні 31 танк M1A1 Abrams замість версії M1A2. Це дозволить передати їх якнайшвидше, оскільки Пентагон націлений на те, щоб в Україну вони потрапили вже восени.