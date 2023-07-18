Це не цивільний об’єкт: Кулеба назвав головне призначення Кримського мосту

Кримський міст збудовано незаконно і здебільшого використовується для військових цілей

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, який перебуває у Нью-Йорку з робочим візитом, заявив, що росія використовує Кримський міст, де 17 липня сталися вибухи, головним чином для продовження війни проти України.

Він уточнив, що переважно росіяни використовують міст для забезпечення своєї армії в окупованому Криму та на півдні України, перевозячи по ньому боєприпаси, пальне та військову техніку, повідомляє "Укрінформ".

"Не кожен міст цивільний за визначенням. І цей конкретний міст, збудований незаконно, існує поза законом. А по-друге, він переважно використовується у військових цілях", – зазначив Кулеба.

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Глава МЗС додав, що він перебуває в поїздці і тому не має доступу до конфіденційної інформації. Все, що він знає про вибухи на Кримському мосту, взято із заголовків газет.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент рф володимир путін заявив, що росія готує "відповідь" за атаку на Кримський міст. Глава кремля також назвав удар по мосту "безглуздим терористичним актом", оскільки він нібито давно вже не використовується у військових цілях.