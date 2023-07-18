Битва армій дронів. Чи досягне Україна переваги над росією

Експерти кажуть про нові загрози з боку рф, однак оцінки потреб ЗСУ дещо розходяться

ЗСУ мають серйозні успіхи в застосуванні безпілотних літальних апаратів проти російських окупантів, однак питання забезпечення української армії дронами різних типів лишається відкритим.

А тим часом у в росії заявили про нарощування виробництва БПЛА в 50 разів (зокрема, йдеться про запуск заводу з виготовлення "Ланцетів"). Відтак запуск окупантами безпілотників по Україні може завдати ще більшої шкоди і призвести до більших жертв.

Тому виникають певні сумніви, чи матиме надалі Україна перевагу над рф, а у публічній площині дедалі частіше лунає критика центральної і місцевої влади щодо витрачання коштів на дороги, музеї, стадіони тощо замість розвитку безпілотної компоненти оборони.

З яким новим ризиком зіткнулась Україна

На думку керівника цифрової трансформації НАЗК Станіслава Гайдера, у цьому контексті мова може йти навіть про долю перемоги у війні.

"Поки племена (росіяни. — Авт.) швидко вчаться, ми все більше почали замовляти ресторани на святкування дня перемоги. Робимо дороги, купляємо квітники, напевно хтось до Дня міста готується. Звісно, важко не погодитись з тим, що люди змучились і треба якось перезапускатись, але є одне "але". Окупанти в 3-5 разів перевищують нас по виготовленню БПЛА, питання ракет і взагалі в смуток заносить в контексті приходу осені. Тому, треба перестати святкувати, коли на росії якийсь кіоск горить, а критично оцінювати події та направляти всю енергію на єдину ціль — все, що може допомогти армії. Все, що може допомогти Україні", — написав Гайдер на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що з кожним місяцем в Україні "все більше ознак того, що ми вилітаємо в якусь ілюзію". "Тому раджу кожному зняти рожеві окуляри, бо якщо ви думками і діями не з армією, то самі розумієте, що буде далі", — зазначив Станіслав Гайдер.

Певний скепсис щодо виробничого потенціалу рф висловив військовий експерт Олександр Коваленко, коментуючи заяви російських пропагандистів про масове створення згаданих вище "Ланцетів".

Сюжет на російському каналі він назвав іранським методом "перебільшення та прикрашання масштабів у російській реалізації".

"Ланцет" справді став бичем зони бойових дій. Це проблема, яку дуже важко вирішити наявними засобами та забезпечити 100% протидію йому. Але завдяки цьому репортажу стає зрозумілим, що масштаби виробництва "Ланцетів" набагато обмеженіші, аніж могло здатися на перший погляд. Вони обмежені за часом та за кількістю виробленої продукції. А самі виробничі процеси – це ручна праця. З іншого боку цей репортаж демонструє те, що в росії приділяється особлива увага виробництву баражуючих боєприпасів на медійному рівні. І поява його на "росія-1" явно говорить про спробу залучити додаткові інвестиції", — зазначив експерт.

Чим відповідає Україна в гонці озброєнь БПЛА

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що Україна продовжує нарощувати вітчизняну армію дронів, попри брак публічної інформації про подробиці та кількісний склад засобів розвідки та ураження.

"Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів "Ланцет". А сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони. І так буде по кожному виду дронів. Краще діяти, не палити фото власних виробництв та забезпечувати Сили оборони. Виробництво вже виросло, по деяких категоріях більше, аніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком. Дронів потрібно ще більше. І буде", — заявив чиновник.

Зазначимо, у червні Федоров повідомляв журналістам, що за понад 11 місяців існування проєкту "Армія дронів" (започаткованого Генштабом разом з Мінцифри і Держспецзв'язку), за кошти United24 придбали 3 864 комплекси БПЛА. Сума укладених контрактів станом на минулий місяць становила понад 4,3 млрд гривень.

Він додав, що за результатами першого етапу проєкту центри підготовки операторів БПЛА навчили 10 тисяч військових керувати "крилами" за 10 місяців. В межах другого – пройдуть професійну підготовку ще 10 тисяч пілотів БПЛА.

Зауважимо, минулого місяця відома волонтерка та керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська вказувала, що наявна БПЛА-техніка закриває лише 10% потреб ЗСУ. При цьому потреба ЗСУ, за її оцінками, становить приблизно 24 тисячі безпілотників, а щодня військові на фронті втрачають 300-400 дронів.

В Міноборони на цю резонансну заяву волонтерки відреагували стримано. Так, заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону говорила таке:

"Міністерство оборони закуповує дрони по тій потребі, яку нам формують Збройні сили. Тобто Міністерство оборони (так законодавчо врегульоване це питання) не ініціює в даній ситуації. Все, що ми закуповуємо — нам замовляють ЗСУ. Вони формують потребу по тому, яке замовлення в них є з військ, там є ціла процедура. І по цій потребі, яка сформована Збройними силами, по дронах військового призначення повністю закуплена Міністерством оборони. Всі ці контракти є, вони укладені, все це постачається".

За її словами, що потрібно з’ясовувати, про які саме дрони йдеться, тому що є дрони військового призначення і є не військового призначення.

"По дронах військового призначення потребу формують Збройні сили, передають Міністерству і воно її повністю задовольняє. Більше того, всі ці контракти, які укладені, військового призначення, в переважній більшості майже-майже до 100% доходить, за рахунок українського виробника. Ми не будемо говорити, що повністю, там є невелика частина ще іншого виробництва, але слід зазначити, що український виробник дуже потужно зараз працює. Це що стосується дронів військового призначення", — зазначала Маляр.

Вона додала про дрони не-військового призначення: "Тут інші процедури. І все, що не замовили ЗСУ, ми не можемо придбати".

Які "сюрпризи" Україна ще готує окупантам

Тим не менш, як видно із заяв вітчизняних чиновників, розуміння ситуації з БПЛА у владних кабінетах є. Так, минулого місяця в інтерв'ю телеканалу CNN голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, бригадний генерал Юрій Щиголь розповідав, що загалом в рамках програми "Армія безпілотників" Україна планує закупити 200 тисяч дронів різних типів.

"Близько 30 компаній в Україні вже серійно виробляють безпілотники, і наша мета – до кінця року закупити до 200 тисяч. Поки ми підписали договори на закупівлю 2 тисяч, і це лише на кілька тижнів. Щотижня цей процес розширюється", — повідомляв Щиголь.

Він також уточнив, що на сьогодні українському війську потрібні різні типи безпілотників.

"У кожного типу безпілотників абсолютно різне застосування. Потрібні як дешеві, так і дорогі дрони. І дрони з різними видами зв'язку. Що більше у нас моделей, що більше у нас каналів зв’язку, то ефективнішою буде наша робота", — підкреслював голова Держспецзв'язку.

Як повідомлялось, у березні цього року Кабмін спростив бюрократичні процедури при створенні українських дронів. Згідно з положеннями постанови КМУ, українські виробники тепер зможуть конкурувати з іноземними компаніями, адже БПЛА будуть виготовлятись згідно з умовами сучасного світу. Цим рішенням також спрощено укладання контрактів, приймання товару, допуск до експлуатації та постачання фронту.

Також "Телеграф" повідомляв, що в березні на озброєння ЗСУ надійшов перший безпілотний авіаційний комплекс Shark, створений вітчизняними розробниками вже після початку повномасштабної війни з росією. Очікувалось, що загалом наші захисники отримають найближчим часом 25 таких комплексів.