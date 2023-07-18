"Україна – це бойова лабораторія": Уоллес вказав на важливий момент у війні

Україна показала, як треба воювати у ХХІ столітті

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, який відзначився скандальною заявою про "подяку", вважає, що Україна — це "бойова лабораторія" для українських військ та їхніх західних союзників, які експериментують із новою зброєю.

Таку думку він висловив на заході щодо модернізації британської армії, пише Sky News.

Так, за словами Бена Уоллеса, Київ відмовився від норм і правил мирного часу, щоб випробувати нове озброєння та його модифікацію. Це водночас вигідно і союзникам, які експериментують із новою зброєю та технологіями для боротьби з російськими загарбниками.

"Їм (українцям, — Ред.) довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, чи працюють вони, чи ні. І вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало шлях і нам", — сказав Уоллес.

Також міністр оборони додав, що він шкодує про обставини, через які це сталося, але, на його думку, "це показало, як треба діяти у ХХІ столітті на новому полі битви".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Бен Уоллес заявив, що країни Заходу — це не Amazon, а Україні варто було б частіше дякувати союзникам за поставлену допомогу. На саміті НАТО у Вільнюсі президент Володимир Зеленський відреагував на заяви міністра і сказав наступне: "Я не знаю, що він має на увазі, як ще ми можемо подякувати. Нехай він напише, як ми можемо ще дякувати. Можемо вранці прокидатися і дякувати йому". Своєю чергою українці у соціальних мережах створили безліч мемів із вдячністю.