Армія дронів має рости: скільки безпілотників потрібно Україні

Безпілотників має бути стільки ж, як і патронів, вважає експерт

Українська армія має потребу в 24 тисячі дронів різних типів, в тому числі ті, які використовують одноразово. При цьому кількість безпілотників потрібно постійно збільшувати, аби забезпечити перевагу над ворогом.

Про це сайту "Телеграф" розповів Вадим Юник, голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM та один з екс-керівників ГО "Аеророзвідка".

"ЗСУ намагаються постійно дуже гнучко підходити до наступу. За типами можна бачити з того, що використовується. Є дуже багато дронів, які швидко розходяться: FPV-дрони і подібні модифікації. Бо це недорога версія точного боєприпасу. Досить точного. Їх, грубо кажучи, повинно бути стільки, скільки патронів. Тобто дуже багато. Для цього має бути постійний потік. Ідеться про одноразові дрони, які можуть знищити броньовану техніку окупантів або їхній склад, укріплення тощо, — розповів Вадим Юник.

Докладніше про те, скільки безпілотників потрібно для ЗСУ і чи витримує країна темп оснащення армії технологічними пристроями, читайте в публікації на сайті "Телеграф": "FPV-дронів має бути, як патронів": експерт про посилення ЗСУ".

Раніше "Телеграф" писав про те, що вибухи на Кримському мосту 17 липня могли стати наслідком атаки надводними БПЛА. Унікальні українські морські безпілотники вперше заявили про себе 29 жовтня минулого року, атакувавши російські військові кораблі у бухті окупованого Севастополя.