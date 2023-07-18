Людину придавило ракетою: поліцейські показали драматичне відео перших хвилин атаки на Одесу

Поліцейські нагадують про заходи безпеки під час повітряних тривог

У ніч на 18 липня російські окупанти масово атакували Одесу крилатими ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136. Ворожі цілі вдалося збити, але їхні уламки, падаючи на землю, поранили людей та пошкодили будинки простих українців.

У Патрульній поліції показали відео з бодікамер правоохоронців, які першими перебували на місці падіння уламків.

На драматичних кадрах можна побачити, як правоохоронці, побачивши отвір у даху одного з будинків, поспішили на допомогу та виявили у ньому чоловіка, якого придавила останком ракети. Він не міг рухатися. Інспектори не розгубилися і разом із сусідами витягли потерпілого з-під уламків. Патрульні огородили місце події та після прибуття екіпажу швидкої допомоги передали їм пораненого громадянина.

В описі відео поліцейські також нагадали українцям:

не нехтуйте сигналами повітряної тривоги;

під час тривоги перебуваєте у укритті;

дотримуйтесь правил двох стін;

розміщуйтесь у місці, де немає вікон;

не знімайте роботу ППО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Збройних силах України прозвітували про роботу ППО в Одесі та Миколаєві, а також розповіли про наслідки на землі.