СБУ впіймала вже сотні громадян, які знімали роботу ППО і техніку ЗСУ: що їм загрожує

190 проваджень Служба вже скерувала до суду, підозрюваним загрожує значний строк ув'язнення

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну працівники Служби безпеки України (СБУ) оголосили підозру більш як 200 громадянам, які фіксували та оприлюднювали роботу ППО або переміщення військової техніки ЗСУ.

Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомив начальник Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Артем Дехтяренко.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення СБУ постійно виявляє та блокує такий контент, документує протиправну діяльність, проводить роз'яснювальну роботу, вживає заходів попереджувального впливу на осіб, які розміщують такого роду матеріали, зокрема, в соціальних мережах та месенджерах. Така діяльність підпадає під ознаки злочину, передбаченого позбавлення волі за статтею 114-2 Кримінального кодексу України. Покарання — строк від 5 до 8 років", — поінформував він.

За словами Дехтяренка, загалом же за статтею 114-2 Кримінального кодексу України за час повномасштабної війни слідчі СБУ "повідомили про підозру понад 200 особам, до суду скеровано обвинувальні акти стосовно майже 190 осіб".

Як повідомлялось, минулого тижня СБУ повідомила про підозру адміністратору пропагандистського Telegram-каналу Сергію Лебедєву (відомішому під псевдонімом "Лохматий"), який був агентом ФСБ і коригував ракетні удари рф по українських містах.

Також "Телеграф" писав, як у червні цього року СБУ затримала чоловіка, який скоригував ракетний удар ворога по кафе у центрі Краматорська.