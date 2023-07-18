Складають навіть у гаражах: що потрібно українському бізнесу для запуску виробництва дронів

90% виробів, які знищують окупантів, були створені приватними майстернями

Український приватний бізнес має потенціал виробництва БПЛА та зброї. Однак, чинне законодавство містить безліч застарілих норм, які обмежують розвиток таких напрямків виробництва.

Про це сайту "Телеграф" розповів Вадим Юник, голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM та один з екс-керівників ГО "Аеророзвідка".

"Є досить багато проблем у виробників, які заважають працювати з розв'язаними руками. Ми кажемо, що дрони — фактично елемент зброї. Але в державі досі не існує повноцінного закону про зброю, а також законодавчого врегулювання, хто може займатися її виробництвом. Наприклад, я роблю оснащення під кулемет. Можу його виготовити, але у мене нема жодного шансу цей кулемет отримати (щоб я фізично зняв з нього розміри, або щоб міг офіційно поїхати з військовими на випробування тощо). Мають такий доступ тільки державні установи. Той же Укроборонпром може отримати (озброєння, продукцію подвійного призначення. — Авт.), але приватний сектор — ні", — зазначив Вадим Юник.

Експерт зазначає, що з початку повномасштабної війни 90% виробів, які використовували на фронті та знищували окупантів були створені приватним сектором.

"На будь-якому рівні — від офіційних товариств (ТОВ) до "гаражів". Але у таких виробників нема повноцінних прав працювати. Це стосується і виробництва боєприпасів, які дуже необхідні. Адже у ті ж дрони FPV потрібно щось вставляти, аби воно вибухало. Приватний сектор просто не має права виробляти", — наголосив голова наглядової ради оборонно-технічної компанії FRDM.

Зараз в усьому світі приватний сектор забезпечує стрімкий розвиток військових галузей виробництва. Водночас, в Україні досі діє державна монополія, як за радянських часів.

"Такий підхід досі не змінили. Це — такі собі радянські "милиці", які досі лишилися і дуже заважають. Декомунізацію у цьому секторі потрібно робити дуже сильну. Не достатньо тільки [пам'ятники] Пушкіну знести, потрібно знести також всі залишки радянських законів, щоб нормально розвивати ринок", — говорить Вадим Юник.

Докладніше про те, скільки безпілотників потрібно для ЗСУ і чи витримує країна темп оснащення армії технологічними пристроями, читайте в публікації на сайті "Телеграф": "FPV-дронів має бути, як патронів": експерт про посилення ЗСУ".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що українська армія має потребу в 24 тисячі дронів різних типів, в тому числі ті, які використовують одноразово. При цьому кількість безпілотників потрібно постійно збільшувати, аби забезпечити перевагу над ворогом.