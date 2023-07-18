Корегували удари і заперечували агресію рф: скільки священиків УПЦ МП можуть сісти за ґрати

В СБУ розповіли "Телеграфу" про кількість проваджень та "гріхи" духівництва Московського патріархату

Працівники Служби безпеки України (СБУ) продовжують комплексні заходи на об'єктах УПЦ МП з безпекових міркувань, а з пів сотні священиків Московського патріархату загрожує покарання за антиукраїнську діяльність.

Про це у відповідь на інформаційний запит сайту "Телеграф" повідомив начальник Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Артем Дехтяренко.

"В умовах російської воєнної агресії правоохоронними органами проведено комплекс безпекових заходів на об'єктах УПЦ. Заходи проводилися, зокрема, аби не допустити використання ворогом релігійних громад у підривній діяльності проти України. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці оглянули території та приміщення (у тому числі готельного типу) з метою виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду національній безпеці України та предметів, заборонених до обігу", — розказав він.

Дехтяренко також додав, що в результаті проведення цих заходів силовики отримали докази протиправної діяльності.

"Розпочато понад півсотні кримінальних проваджень. Наразі матеріали 12 з них уже передані до суду з обвинувальними актами. Фігуранти кримінальних проваджень, у тому числі окремі священики УПЦ, не лише лише виправдовували російську воєнну агресію та розпалювали міжконфесійну ворожнечу серед вірян, але й коригували ворожі обстріли об'єктів на території України", — уточнив начальник Управління.

Також він наголосив, що СБУ викриває та блокує протиправну діяльність на шкоду безпеці нашої держави "незалежно від віросповідання причетних до такої діяльності осіб".

Як повідомлялось, тим часом у Києво-Печерській лаврі почали збирати "донати" на заставу за митрополита УПЦ МП Павла Лебедя (Пашу "Мерседеса"), якого взяли під варту до 14 серпня.

"Телеграф" також писав, що минулого тижня Донецька та Горлівська єпархії УПЦ Московського патріархату нібито за власним бажанням перейшли до Російської православної церкви.