Маніяк та фашист: Зеленський пояснив африканським ЗМІ, чому не сяде з путіним за стіл переговорів

Причин, через які Україна не вестиме переговори з нинішньою владою росії, декілька

Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо того, як закінчиться війна. Він зазначив, що фінальним етапом буде дипломатія, але наголосив, що вести переговори з російським президентом володимиром путіним він не готовий.

Про це український президент сказав в інтерв’ю африканським ЗМІ. Під час спілкування з іноземними журналістами Зеленський не вибирав слів, як називати російського президента.

Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення влада нашої країни готова була сприймати те, що закінчення війни все одно буде в дипломатичному форматі, але з повагою до суверенітету України. Але після того, як у Бучі та інших містах після звільнення було знайдено масові поховання мирних громадян, готовність вести діалог із російським президентом закінчилася.

"Хто готовий говорити з цим маніяком? Тоді ми сказали, прийде час, і війна все одно закінчиться дипломатично, але з цією людиною говорити (не будемо — ред.), вибачте, але в нього руки по лікоть у крові, йому все одно" , – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що російська влада регулярно заявляє, що нібито готова до переговорів, але при цьому готується підірвати Запорізьку АЕС і завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. За словами Зеленського, блекауту на нашому континенті не було близько 100 років, а останній був при Гітлері. Український президент заявив, що зараз путін веде війну так само, як і головний німецький фашист, різниця лише у тому, що не зміг взяти Київ.

У міру того, як ЗСУ звільняють населені пункти та знаходять все більше масових поховань, все менше країн хочуть схилити Україну до переговорів із росією.

"Бо дедалі менше людей вірили в те, що він (путін, — ред.) президент, а дедалі більше усвідомлювали, що він просто садист. Зараз зернова ініціатива. Де в цьому коридорі військо? Там зерно. Воно їде в Україну? Ні. Від цього залежить, чи буде голод у ваших державах? Так. Навіщо він блокує? Він фашист", - заявив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський розповів, за яких умов Україна погодиться на введення військ НАТО до країни.