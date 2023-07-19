Не літаки: у США розповіли, що зараз найбільше потрібно ЗСУ

Найбільше проблем українським військовим завдають не російські літаки

Для успішного контрнаступу Україні потрібні не літаки F-16, а обладнання для розмінування.

Як передає Укрінформ, начальник об’єднаного комітету штабів США Марк Міллі розповів, що існує два способи забезпечити безпеку неба — літаки та наземні комплекси ППО.

"Найефективніший спосіб досягнення цього для українців зараз — системи ППО, які їм надають з початку війни. Вони дозволяють захищати сили, що наступають, від ударних вертольотів і ближнього вогню з літаків", — зазначив він.

Щодо літаків, то Міллі зазначив, що зміщення фокусу на літаки обійдеться надто дорого і це займе дуже багато часу. Проблема, за його словами, полягає в тому, що росіяни мають сотні сучасних бойових літаків і для повноцінного протистояння їм у небі Україні знадобиться величезна кількість власної авіації.

"Для цього знадобляться роки на навчання пілотів, роки на створення ремонтної бази та роки на організацію необхідної фінансової підтримки, оскільки йдеться про значно більше мільярдів, ніж уже було виділено", — додав Міллі.

При цьому американський генерал зазначає, що найбільші втрати українці зазнають через мінні поля, а не через російську авіацію, а тому зараз західних союзників буде сфокусовано на передачі обладнання для розмінування.

Як повідомлялося раніше, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов заявив, що Україна має менше ніж 10 місяців часу, щоб досягти успіху в контрнаступі.