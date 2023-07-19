Ворог штурмує на сході, а ЗСУ прориваються на півдні: свіжі карти боїв

ЗСУ дають відсіч противнику на всіх напрямках

Українські військові продовжують досягати успіхів у районі Бахмута та на Запорізькому напрямку, тоді як ворог не припиняє атакувати на лінії Куп’янськ-Сватове.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за минулу добу.

Бої у Луганській та Харківській областях

Ворог має тактичні успіхи на лінії Куп’янськ-Сватове. За даними російських джерел, їхні війська змогли просунутися на 2 км по фронту і до 1,5 км у глибину на невизначеному районі на Куп’янському напрямку.

Військкори окупантів писали про захоплення росіянами Новоселівського і про просування їхніх військ на захід від Лимана Першого.

Водночас представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий говорив, що вздовж усього кордону Харківської та Луганської областей ворог сконцентрував понад 100 тис. особового складу.

Бої на Донбасі

ЗСУ мають успіхи в районі Бахмута, 18 липня вони просувалися на північ від міста.

У Міноборони України заявляли, що наші захисники зайняли майже всі висоти навколо Бахмута.

Водночас окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки, Маньківки, Івановського та Оріхового.

Також російські війська ведуть наземні атаки у районі міст Авдіївка-Донецьк.

Бої у Запорізькій та Херсонській областях

ЗСУ продовжують наступ на Півдні України. Минулої доби були успішні дії у напрямку Велика Новосілка-Урожайне та Старомайорського.

Водночас окупанти провели атаки в районі західної Донецької та східної Запорізької області, але не змогли досягти успіху.

У західній частині Запорізької області бійці ЗСУ провели успішні операції у напрямку Мала Токмачка-Новопокровка.

За даними російських джерел, наші захисники продовжують тримати позиції на лівому березі Херсонської області, досягаючи обмежених успіхів біля Антонівського мосту. Там точаться важкі бої.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Міноборони прокоментували перебіг поточного контрнаступу ЗСУ.