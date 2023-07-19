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Є затримки руху через ворожі атаки: які потяги "Укрзалізниці" запізнюються (оновлено)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кілька потягів мають прибути до кінцевих пунктів призначення із значною затримкою Новина оновлена 19 липня 2023, 08:25
Кілька потягів мають прибути до кінцевих пунктів призначення із значною затримкою. Фото Колаж "Телеграфу"

Ворожі обстріли вплинули на логістику всередині країни

В Україні тимчасово змінять кілька маршрутів потягів, що рухаються у львівському напрямку, котрі повинні були проїжджати через Шепетівку Хмельницької області. Головна причина – наслідки ворожих обстрілів, через які по Україні 19 липня тричі оголошували масштабні повітряні тривоги.

Оновлені дані повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Як відомо, зміни мають торкнутися поїздів 87 "Запоріжжя — Ковель" та 31 "Запоріжжя — Перемишль".

UPD від 8:21. Рух поїздів через Шепетівку було відновлено. Із запізненням має прибути лише поїзд 87 "Запоріжжя — Ковель" — попередньо на дві години пізніше. Усі інші поїзди рухаються згідно з розкладом.

За наявною інформацією, через відмінності у маршрутів обидва потяги прибудуть до кінцевих точок призначення із певним запізненням. Так, ковельський затримається на понад 5 годин, а перемишльський — на майже дві.

"Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля вашої безпеки. Слідкуйте за оновленнями, залізниця продовжує рух", — підкреслили залізничники.

Нагадаємо, що під час другої масштабної тривоги звуки вибухів чули, зокрема, жителі Київщини. Початково небезпека полягала у застосуванні ворогом дронів-камікадзе типу Shahed.

Початкова ж тривога в основному торкнулася південних регіонів. Зокрема, цієї ночі під серйозним обстрілом були Одеса та область.

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#Укрзалізниця #Обстріл #Потяги #Затримка #Запізнення