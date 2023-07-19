Росіяни вимушено відступають на одному з напрямків: ЗСУ розповіли про новий успіх

Захисники закріплюються на досягнутих рубежах

Збройні сили України продовжують свій контрнаступ. Прямо зараз наші воїни досягають нового успіху на сході країни.

Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

Йдеться про Бахмутський напрямок, де українські війська ведуть наступальні дії на північ і на південь від міста Бахмут.

"Під час ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки ", — сказав військовий.

У ЗСУ назвали це частковим успіхом, а зараз захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Разом з цим, наголошують у Генштабі, противник чинить сильний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат.

Нагадаємо, що українська армія також має успіхи і на південному напрямку. Наші воїни близькі до визволення ще одного важливого населеного пункту. Прямо зараз вони вже увійшли в нього і закріпилися. Тривають бої, але ЗСУ мають перевагу у цій битві.

Раніше ми повідомляли, що Залужний показав, як українські артилеристи знищують окупантів із американської артилерії.