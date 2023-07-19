Окупанти вигадали нову хитрість проти українських дронів-камікадзе, але її швидко розкусили

Операторам FPV-дронів радять переходити на інші діапазони

Російські окупанти почали використовувати нову хитрість — встановлюють на танки системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), через що FPV-дрони можуть не долітати до броні та падати.

Про це повідомив колишній заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

"До уваги операторів FPV. На Мар’їнському напрямку 79 одшбр з підбитого танка знято індивідуальний засіб РЕБ. Дрон не долітає до броні й падає. Розробникам бажано переходити на інші діапазони (типу 400 МГц, вище 1 ГГц і т.д.)", — йдеться у повідомленні.

Тука також зазначив, що це лише одне з багатьох повідомлень з закритого каналу.

"Може, заступнику міністра оборони Ганні Маляр варто щодня розповідати не про перемогу наших воїнів, а про рівень їхнього забезпечення?!" – наголосив Тука.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий оглядач Олександр Коваленко показав чергове ганебне "ноу-хау" росіян. Цього разу окупанти вигадали новий спосіб бронювання техніки. Так, блоки динамічного захисту на корпусі танка укріплюють за допомогою звичайного дроту.