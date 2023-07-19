Удар ЗСУ по Старокримському полігону, — це не просто підрив складу БК: Мирослав Гай пояснив наслідки "бавовни" в окупантів

У південного угруповання росіян скоро можуть виникнути серйозні проблеми

Нічний удар по Старокримському полігону міг бути завданий високоточною зброєю на кшталт Storm Shadow авіаційного базування. Відстань до полігону велика, а дальність цих ракет до 200 км, проте точної інформації про засоби поразки наразі немає.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів український актор і керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко" Мирослав Гай. За його словами, через подібні удари окупантам доведеться все глибше в тилу розміщувати свої логістичні хаби, а це гратиме на руку ЗСУ.

Щоб захистити свої склади озброєння та матеріально-технічного забезпечення, російські солдати будуть змушені переміщати їх подалі від зони поразки. Через це суттєво збільшиться плече логістики: БК треба возити на великі дистанції, що забирає додатковий час та витрачає ресурси. Як результат, утруднюється просування ворога вперед, адже збільшується ризик снарядного голоду та нестачі палива.

Аналогічна ситуація складалася і в Херсоні, коли через проблеми з логістикою ворог був змушений залишити місто. А враховуючи, що Кримський міст також пошкоджений, окупанти змушені пускати вантажівки коридором через перешийок, що ризиковано.

"Відповідно там ці каравани можуть бути вражені іншими засобами вже меншої дальності, наприклад HIMARS. Відповідно пошкодженню мосту та ураженню складів, у окупантів виникає проблема із забезпеченням кримського угруповання військ та одночасно проблеми із забезпеченням з боку Криму через міст, а це проблема вже для всього південного угруповання", — підсумував Мирослав Гай.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни тікають із Криму окупованою частиною України. Дорога в росію прострілюється ЗСУ і в окупантів є всі шанси не доїхати в безпечне місце.