Крим атакував безпілотник: є руйнування та жертва

Під час атаки загинула дівчинка-підліток, повідомила окупаційна "влада"

У ніч на 20 липня окупований Крим, де напередодні були прильоти по ворожому полігону, зазнав атаки безпілотника.

Про це повідомив так званий голова Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, "ворожий безпілотник" атакував північно-західну частину півострова.

"Внаслідок удару ворожого БПЛА в одному з населених пунктів пошкоджено чотири адміністративні будівлі. На місці працюють профільні служби", - написав він.

Окупанта зазначив, що внаслідок удару загинула дівчинка-підліток.

"Висловлюю щирі та глибокі співчуття рідним та близьким. Сім’ї буде надана вся необхідна підтримка", — додав він.

Про точне місце прильоту Аксьонов не повідомив.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що один із прольотів моста був серйозно пошкоджений і не підлягає відновленню. Також було зруйновано кілька опор. Тоді внаслідок атаки загинула подружня пара з Бєлгородської області, також постраждала їхня неповнолітня дочка, яка залишилася на лікуванні у Криму.