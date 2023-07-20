"Жовто-блакитные" бомблять моє місто": любителька рф з Харкова влаштувала скандал у Житомирі (відео)

Жінка називала себе "дворянкою" та заявила, що її дім — Харківська "губернія російської імперії"

Мешканка Харкова, який регулярно потрапляє під обстріли окупантів, відзначилася своєю поведінкою у Житомирі, звинувачуючи ЗСУ в ударах по рідному місту.

Відповідне відео опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів.

Так, перебуваючи в магазині косметики, харків’янка, яка представилася "дворянкою" Мариною, почала суперечку з іншою відвідувачкою і почала доводити їй, що народилася в Харківській "губернії російської імперії".

"Ви українці по життю терпили. Мій дім знаходиться у місті Харків. Харківська губернія російської імперії!", — заявила вона.

На запитання, чому вона приїхала до Житомира, Марина відповіла, що українські військові буцімто бомблять її місто.

"Я народилася в Радянському Союзі, але слава тобі, Господи, мій дім ніхто не чіпав, поки "жовто-блакитные" не прийшли й тепер бомблять моє місто", — сказала харків’янка.

У коментарях під відео українці дивуються, чому любителька країни-агресора досі не поїхала туди жити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що блогер та візажист з Одеси Руслана Бронникова оскандалилася своєю заявою про те, що вона нібито живе у "нацистській країні". Один із передплатників у Instagram поскаржився на її пости російською мовою омбудсмену Тарасу Креміню, після чого дівчина отримала штраф у розмірі 5 тисяч гривень. Це і спричинило її гучні заяви в мережі про Україну.