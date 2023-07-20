Порти під захистом: Байден озвучив цікаву деталь нового пакету військової допомоги Україні

Після виходу з "зернової угоди" росія відновила атаки на портові міста

Новий пакет військової допомоги від США для України включатиме засоби, які в умовах регулярних російських обстрілів допоможуть посилити безпеку українських портів.

Про це на брифінгу повідомила речник Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Ці можливості (які є в новому пакеті – Ред.) ставатимуть дедалі важливішими, особливо зараз, коли росія вийшла з "зернової угоди" і відновила атаки на портові міста, які ми побачили за останні два дні", — зазначила представниця Білого дому.

За її словами, у новому пакеті військової допомоги серед великої кількості озброєння є також засоби забезпечення безпеки портів і гаваней. Вони дозволять посилити захист портової інфраструктури.

Зазначимо, що в рамках нового пакету Україна отримає також високоточні авіабомби, дрони-камікадзе, протитанкові ракети TOW, снаряди, зенітно-ракетні комплекси та багато іншого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в липні Болгарія вперше офіційно оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги. До нього увійде близько 100 одиниць бронетехніки.