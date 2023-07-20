Рятують поранених військових та підбиту техніку: Україна "таємно" отримала шведські БРЕМ (фото)

Бойові машини обладнані 7,62 мм кулеметом та димовими пусковими установками

Україна отримала озброєння шведські інженерні машини Bgbv 90.

Про це стало відомо з репортажу Anadolu Agency, де показали фотографії даних машин.

У підписі до знімків йдеться, що вони знаходяться у розпорядженні 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

Шведська броньована ремонтно-евакуаційна машина Bgbv 90 або Bārgnings BandVagn побудована на базі БМП CV90, які вже є на озброєнні наших захисників.

Цікаво, що публічно про передачу даних БРЕМ Швеція та Україна не повідомляли. У той же час була інформація, що шведи передали нам 50 одиниць БМП CV90.

Шведські БРЕМ допомагає на фронті під час евакуації техніки, також вони потрібні для проведення ремонтних робіт.

Ці інженерні машини оснащені поворотною лебідкою, підйомним краном та іншим спеціалізованим обладнанням. Вони можуть перевозити техніку вагою 72 тонни.

Ще одне важливе застосування цих машин – евакуація поранених із поля бою.

Бойові машини обладнані 7,62 мм кулеметом та димовими пусковими установками.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у США схвалили передачу Україні касетних боєприпасів до артилерії.