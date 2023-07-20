Є загиблий: в Одесі продовжують розбирати завали після нічної атаки (фото та відео)

Удар припав по центру міста

Внаслідок нічного удару росіян по Одесі загинула одна людина.

Про це повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер.

За його інформацією, загиблим виявився хлопець 2002 року народження. Він працював охоронцем однієї із цивільних будівель.

Як повідомляють в Одеській обласній прокуратурі, за фактом нічного удару розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Від вибуху ворожої ракети в центрі Одеси множинні поранення отримали щонайменше чотири особи, серед яких 15-річний хлопець, їх госпіталізовано до лікарні. Станом на 11 годину під завалами знайдено тіло одного загиблого", — йдеться у повідомленні.

Через обстріл та подальше займання серйозно пошкоджено адміністративну будівлю та офісні приміщення в центрі міста. Також пошкоджено багатоквартирні будинки, навчальні заклади та автомобілі.

"Також через атаку ворога пошкодження та руйнування отримали об’єкти портової інфраструктури та складські приміщення приватного підприємства в Одеському районі", - додали в прокуратурі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 19 липня Одеса та область також були під обстрілом.