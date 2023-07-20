ЗСУ скоро повернуть важливе місто? Сирський зробив цікавий натяк

Це місто відіграє роль плацдарму для наступних наступальних дій

На сході України точаться важкі бої за Бахмут, а для наших військових створені вже всі необхідні умови, щоб повернути це місто під свій контроль. При цьому на даному етапі зробити це можна буде з меншою кількістю втрат.

Про це генерал-полковник Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю виданню BBC.

"Ми знаємо, я знаю, яке це було справді чудове місто (Бахмут, — Ред.). Це було квітуче місто. А зараз це просто мертве місто, це руїни майже суцільні. І тому ми просто зобов’язані його повернути", — сказав він.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи має насправді стратегічне значення Бахмут, генерал-полковник наголосив, що це місто насамперед є центром зосередження основних напрямків та доріг. Наприклад, через Бахмут йде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки та дорога зі Слов’янська. Таким чином виходить, що це центр, де сходяться всі ці шляхи.

"Використовуючи розвинену мережу доріг, російські війська можуть наступати щонайменше в трьох таких операційних напрямках. Крім того, взагалі місцевість навколо Бахмута — це зосередження різного роду панівних висот, що дозволяють контролювати більшу частину місцевості навколо, на підступах до Бахмута. Це збільшує його роль як плацдарму для наступних наступальних дій", — зазначив Сирський.

На його думку, величезна помилка ПВК "Вагнера" була залізти у Бахмут, зазнати величезних втрат і фактично втратити боєздатність.

Олександр Сирський наголосив, що на цей час вже створено всі умови, щоб Україна змогла повернути це місто, але з меншими в десятки разів втратами.

"Бо взагалі розташування російських військ нині нагадує такий луг, який сконцентрований у Бахмуті. І вони знаходяться в такому півокруженні. Ну, цим просто не можна не користуватися", — пояснив він.

Поки не можна точно сказати, скільки часу займе звільнення Бахмута, але Сирський запевнив, що намагатиметься зробити це якнайшвидше. Він також вважає, що для українців це стане черговою перемогою, на яку вони з нетерпінням чекають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець розповів про ситуацію під Бахмутом. За його словами, не йдеться ні про яке півоточення, як повідомляють спікери. Це швидше перебільшення. Плюс до всього зараз немає підстав вважати, що ворог незабаром планує відступити на цьому напрямку.