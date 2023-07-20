"Відважний захисник та справжній патріот": на Донбасі загинув командир взводу

Чоловікові було лише 32 роки

У боях на Донбасі загинув український військовий, лейтенант, командир взводу Чернишенко Віктор Володимирович. Прощання з воїном відбудеться у п’ятницю, 21 липня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мер Василькова Київської області Наталія Баласинович.

"Чергова тяжка, непоправна втрата для всіх нас…Васильківська громада знову в жалобі. З невимовним болем і сумом повідомляю, що на Донеччині загинув наш земляк, відважний Захисник, справжній патріот – 32-річний лейтенант, командир взводу — Чернишенко Віктор Володимирович", — написала вона.

Церемонія прощання із захисником відбудеться у Василькові 21 липня о 13:30 у парку Воїнів-інтернаціоналістів. Потім пройде поминальна служба о 12:00. у храмі Святого Рівно-Апостольного Великого князя Володимира ПЦУ на вул. Покровська. Поховають Віктора на Алеї Слави (центральний цвинтар на вул. Соборна). Чин похорону розпочнеться о 12:30.

"Схиляємо голови у скорботі, щиро співчуваємо, сумуємо й підтримуємо родину в цей важкий час… Прошу громаду достойно провести останнім земним шляхом нашого Героя. Будьмо достойні пам'яті тих, хто віддав своє життя за нас", — зазначила Баласинович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у боях за Бахмут загинув командир тактичної групи "Карпатської Січі" Анатолій Тегза. Перед смертю воїн врятував життя побратиму та командиру суміжного підрозділу.