"Стіну Яценюка" будували не для захисту кордону від російських танків – документ

У Прикордонній службі пояснили мету встановлення загорожі на кордоні з рф

Проект інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, більш відомий в суспільстві як "Стіна Яценюка", не мав наметі запобігти широкомасштабному вторгненню рф.

Про це "Телеграфу" повідомили в адміністрації Державної прикордонної служби України у відповіді на інформаційний запит.

"Реалізація Плану заходів (з будівництва "Стіни" — Ред.) була направлена на підвищення рівня прикордонної безпеки за рахунок ефективного використання технічних засобів охорони кордону, зниження рівня небезпеки переміщення через кордон засобів терору, зброї, наркотичних речовин, зменшення міграційного тиску", — йдеться у тексті документу.

За інформацією прикордонників, що міститься у відповіді на запит, з 2015 по 2021 рік на облаштування кордону було витрачено 2,4 млрд гривень (замість запланованих 4 млрд).

На ці кошти:

- вирили 403,5 кілометра протитанкових ровів 4 на 2 метри, (замість запланованих 1134 км);

- побудували 158 кілометрів паркану з колючим дротом (замість 194 кілометрів);

- проклали 185 кілометрів рокадної дороги (замість 1129 кілометрів за планом);

- встановили 11 комплексів відеоспостереження (замість 51);

- облаштували чотири опорні пункти (замість 120).

Докладніше про те, скільки коштував Україні рів і паркан на кордоні з росією, що встигли побудувати і найголовніше — чи зіграла "Стіна" хоч якусь роль у стримуванні широкомасштабної агресії ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа": Мільярди на вітер" : чому "Стіна Яценюка" не стримала російський наступ.

Нагадаємо, що проект "Стіна" по облаштуванню кордону, виник як концепція у вересні 2014 року, з подачі колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Юридично проект був оформлений в травні 2015 року постановою Кабміну, та почав отримувати державне фінансування.