Можливості є: полковник ЗСУ розповів, чим Україна могла б знищувати кораблі росії

Україна має повне право знищувати кораблі, що йдуть під російськими прапорами у бік або з портів Азовського та Чорного моря.

Після виходу із зернової угоди росія розпочала блокаду Чорного моря та озвучила погрози знищувати будь-які судна, що йдуть в українські порти (або з них). У Міноборони Україні зреагували. Ситуацію прокоментував Полковник ЗСУ Владислав Селезньов – військовий впевнений, що Україна могла б знищувати кораблі рф.

"Можливості для цього є, — запевняє полковник. — Так, відстань далека для тих же ракет типу "Гарпун". Але у нас є морські дрони-камікадзе. Причому, судячи з "бавовни", що частішає в Севастопольській бухті, по недавньому привіту Кримському мосту, а також по прецедентах, коли такі дрони досягали берегів Новоросійська, не можна виключати відповідних ударів у районах, які названі нашим МО небезпечними". Проте, військовий сумнівається, що Україна з 21 липня почне ліквідацію кораблів, що йдуть під російськими прапорами у бік або з портів Азовського та Чорного моря.

Як повідомляв "Телеграф", на думку військового експерта, українське Міністерство оборони (МО) успішно бере на озброєння ті кейси, які просуває російська влада в особі міноборони росії. Тим більше, що, відповідно до міжнародних норм, Керченська протока є зоною відповідальності саме української сторони.