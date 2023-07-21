Передача винищувачів F-16 Україні: у США заінтригували важливою заявою

ЗСУ потребують не лише літаків

Винищувачі F-16 можуть з’явитися в України до кінця 2023 року. Їх планують передати Сполучені Штати Америки.

Таку заяву в інтерв’ю телеканалу Fox News зробив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

"F-16 надійдуть в Україну, швидше за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію", — зазначив він.

Також представник адміністрації Джо Байдена вважає, що ЗСУ на даному етапі протистояння з агресором потребує ще більшої кількості артилерійських снарядів.

Нагадаємо, що найближчим часом Україна має відправити своїх пілотів на навчання управління західними винищувачами, про що повідомляли у ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що винищувачі F-16, ймовірно, поставлятимуть Україні із запасів європейських держав. У той же час директор з операцій Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявляв, що ситуація на полі бою в Україні для постачання винищувачів F-16 зараз не є ідеальною.