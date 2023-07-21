Окупанти просунулися на одній із ділянок фронту, а ЗСУ – на трьох напрямках: свіжі карти боїв

Російські війська спробували повернути втрачені позиції на північ від Приютного, успіху не досягли

Триває 513-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 20 липня, українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту і досягли успіхів під Бахмутом, на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ворог атакував у районі Бахмута та на лінії Авдіївка — Донецьк, а також зміг просунутися на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленням Генштабу ЗСУ, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби сталося 20 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

Окупанти проводили атаки на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна, геолокаційні кадри показують, що вони просунулися через шосе Куп’янськ-Сватове на південь від Новоселівського.

Генштаб України повідомив, що українські воїни відбили російські наземні атаки на південний захід від Масютівки. Заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович сказав, що окупанти спробували наступати на лінії Куп’янськ-Лиман, але їхні спроби було відбито.

Луганська та Харківська області

Донецька область

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на північному та південному флангах Бахмута та мали успіх. Геолокаційні кадри показують, що захисники України просунулися у лісовому районі Кліщіївки.

Бахмутський напрямок

Командир 3-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький повідомив, що українські сили успішно атакували підрозділи 72-ї мотострілецької бригади та загони "Шторм-Z" і просунулися на 1800 метрів у напрямку Бахмута.

Донецька область

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські сили поблизу Богданівки, Кліщіївки, Невельського, Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Сили оборони продовжували наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

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"Південна вісь"

Українські військові повідомили, що українські сили продовжували контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей і досягли успіхів.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська спробували повернути втрачені позиції на північ від Приютного, успіху не досягли.

Запорізька область

Українські сили змогли просунутися у західній частині Запорізької області та продовжили контрнаступні операції на південь від Орєхова. Геолокаційні кадри показують, що українські війська незначно просунулися на північний схід від Роботиного.

Херсонська та Миколаївська області

У Генштабі України повідомляли, що Сили оборони наступали у напрямках Мала Токмачка-Вербове та Новоданилівка-Роботине.

Як раніше писав "Телеграф", генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що зараз створено всі умови для визволення Бахмута.