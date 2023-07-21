Ракети запустили за нестандартним маршрутом: росіяни знову вдарили по Одещині, є прильоти

Одеська область вже четверту ніч поспіль зазнає удару росіян

У ніч на 21 липня на Одещині було зафіксовано прильоти російських ракет.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, російські "Калібри" влучили до одному з агропідприємств області, де розташований склад зерна.

"Ворог вночі вивів у море ракетоносій і запустив 2 крилаті ракети нестандартним складним маршрутом мало не державним кордоном з урахуванням рельєфу місцевості, що ускладнило можливість їх виявлення та знешкодження", — уточнила вона.

Гуменюк наголосила, що ще одну ракету противник запустив у момент, коли на місці прильотів працювали рятувальники.

"Сволоти запустили ще одну ракету тим же маршрутом у те саме місце. На щастя, люди встигли сховатися, вдалося обійтися без жертв", — завершила вона.

Як повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер, внаслідок удару знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Відомо про двох постраждалих, вони зазнали різаних ран від скла.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 20 липня окупанти завдали масованого удару по центру Одеси. Внаслідок чергової варварської атаки ворога загинув охоронець однієї з цивільних будівель, також було багато постраждалих.