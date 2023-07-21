Здатні знищувати танки: ЗСУ чекають нову партію дронів-вбивць із США (фото, відео)

У новому пакеті допомоги від США Україна отримає нову партію дронів Switchblade.

"Телеграф" розповідає про те, що потрібно знати про цей тип озброєння.

Дрони Switchblade виробляє компанія AeroVironment (США). Є кілька модифікацій даних БПЛА, проте про те, яку саме отримає Україна, не повідомляється. Відомо, що 2022 року нашим захисникам передавали Switchblade 600.

Дані безпілотники особливі тим, що не пускають ракети по цілям, а таранять їх. Якщо коротко — Switchblade представляють собою дрони-камікадзе.

Коштує один такий дрон близько 70 тисяч доларів. Для порівняння, за один "Байрактар" Україна платить близько мільйона доларів.

Ще одним плюсом є те, що Switchblade можна розгорнути та підготувати до вильоту всього за кілька хвилин.

Пускати такі дрони можна з мобільної пускової установки, що може вміститися в рюкзаку чи авто.

Дрони Switchblade застосовують для високоточних ударів, оскільки оператор має можливість контролювати радіус вибуху. Також вони обладнані функцією відкликання, якщо в районі поразки цілі було виявлено цивільні.

Switchblade 600 має дальність польоту до 70 км і може перебувати у повітрі до 40 хвилин. Його боєголовку можна порівняти з протитанковою ракетою Javelin, що дозволяє дрону знищувати важкоброньовану техніку.

Раніше Телеграф писав про те, що Україна може отримати системи ППО з Азії.