Російські диверсанти знову намагалися прорвати північний кордон України: військові розповіли деталі (відео)

Про ситуацію розповів Сергій Наєв

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути через кордон України на Чернігівському та Сумському напрямках. Проте всі їхні спроби відбили наші захисники.

Про це розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, керівник Об’єднаного оперативного штабу Сергій Наєв.

"Російська федерація не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Наєв наголосив, що вживаються всі необхідні заходи щодо посилення наших оборонних спроможностей. Йдеться про збільшення кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлення додаткових камер спостереження.

"З огляду на зазначене, можна впевнено сказати, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме. Якщо ж рівень загрози зростатиме, Генеральним Штабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити намагання ворога вдертися до України", — резюмував керівник Об’єднаного оперативного штабу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Сергій Наєв розповів, як в Україні готуються відбивати можливу загрозу з Білорусі.