"Поки не буде вирішено питання": Угорщина поставила ультиматум Євросоюзу щодо виділення грошей Україні

Угорці хочуть, щоб Україна виконала їхні вимоги

Проти пропозиції Євросоюзу щодо створення довгострокового фонду для підтримки армії України виступила Угорщина. Там заявили, що готові надати згоду лише після того, як Україна виключить угорський банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".

Про це пише Politico.

Як заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, його країна відмовляється передавати гроші для фонду.

"Ми не можемо вести переговори про нові фінансові зобов’язання щодо ЄФМ, поки не буде вирішено питання щодо OTP", - наводить видання слова угорського міністра.

Питання створення фонду обсягом 20 мільярдів євро обговорювали 20 липня під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Там було запропоновано виділяти Україні щонайменше 5 мільярдів євро щороку протягом наступних чотирьох років. Ці кошти мають допомогти покрити витрати країни Європейського союзу на закупівлю та передачу озброєння ЗСУ та навчання українських військових.

Нагадаємо, що ще у квітні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Справа в тому, що угорський банк продовжує свою діяльність на території росії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що екс-президент США Дональд Трамп вважає, що Європа має заплатити його країні за відновлення запасів зброї, переданої ЗСУ.