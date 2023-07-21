На Чернігівщині є приліт: куди влучила російська ракета (фото)

За попередніми даними, жертв немає

В одному із населених пунктів Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару пошкоджено будівлю місцевого будинку культури.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

За попередньою інформацією обійшлося без жертв, інша інформація уточнюється.

Зруйнований будинок культури

Зазначимо, голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі об 11:14 повідомив, що ворог атакує Чернігівщину ракетами і закликав мешканців не ігнорувати тривогу.

Нагадаємо, 21 липня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У профільних Telegram-каналах повідомляють, що у "червоних" областях на карті є загроза обстрілу з боку окупантів. Тому всіх громадян просять перебувати у укриттях.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 21 липня на Одещині було зафіксовано прильоти російських ракет. Керівник прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що російські "Калібри" потрапили до одного з агропідприємств області, де розташований склад зерна. При цьому ворог запустив ракети нестандартним складним маршрутом, що ускладнило можливість їх виявлення та знешкодження.