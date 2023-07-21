Німеччина передала Україні перші танки Leopard 1А5: що ще увійшло до пакету допомоги

Також ЗСУ отримали 20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли перші десять танків Leopard 1А5. Загалом планується постачання понад 100 таких машин.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Крім того, в пакет входять:

20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки;

1 важка бруківка та 12 причепів;

1035 155-мм снарядів та димових боєприпасів того ж калібру;

4 машини охорони кордону;

10 РЛЗ наземного спостереження;

16 вантажівок Zetros;

100 тисяч аптечок.

Зазначимо, Leopard 1A5 – модернізована версія перших Leopard. Основою озброєння є нарізна гармата 105-мм Royal Ordnance L7A3 з боєкомплектом 60 снарядів. У Міноборони очікують, що незважаючи на застарілість машини, вона може дуже стати в нагоді ЗСУ. Танк можна застосовувати, наприклад, для прикриття флангів, проведення розвідки боєм, знищення легкоброньованої техніки та особового складу ворога, таким чином вивільняючи сучасніші танки для важливих напрямів.

Leopard 1А5

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак подякував німецьким союзникам за новий пакет допомоги.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,3 мільярда доларів.