На війні загинув воїн та телеоператор "Суспільного": герой потрапив під мінометний обстріл (відео)

Позицію героя накрило мінометним вогнем

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла і до редакції популярного українського ЗМІ "Суспільне" — загинув її колишній відеограф Костянтин Гнітецький.

Про це повідомила його дружина Оксана Фусик у Facebook.

Костянтин працював в управлінні культури Рівненської області та займався діджиталізацією, а до цього працював відеографом на "Суспільному". Під час повномасштабної війни пішов на фронт захищати свою країну. На жаль, його шлях воїна обірвався 16 липня біля населеного пункту Діброва. Його позицію накрило мінометним вогнем окупантів.

"Згасло моє Сонце. Я раптом опинилася в якомусь суцільному мороці. Мабуть — вже назавжди вдова…Прости, ріднесенький, що не закрила, не вберегла, не вимолила. Тільки сподіваюсь, що це було миттєво. Ти загинув Героєм",— тужить дружина загиблого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Донбасі загинув український військовий, лейтенант, командир взводу — Чернишенко Віктор Володимирович.

Також ми повідомляли про те, що на фронті загинув давній уболівальник київського "Динамо" Микола Кузнєцов.