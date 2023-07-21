Одразу двоє дітей загинули під обстрілом на Донеччині: деталі трагедії

Місцева влада просить вивезти дітей із небезпечної зони

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область та вбивати українців. Нещодавно через обстріл Лимана загинули вісім людей, цього разу під обстріл потрапило село Дружба, де жертвами стали діти.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Обстріл села у Торецькій громаді стався сьогодні, 21 липня, близько 15:00.

Так росіяни вдарили по селу Дружба з артилерії. Один снаряд влучив у двір, де в цей момент були брат і сестра — 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Діти отримали поранення, несумісні із життям, та загинули на місці.

Також внаслідок обстрілу було поранено літню жінку, яку екстрено доставили до лікарні. Крім того, зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

"Ще раз закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозіть дітей із небезпечної зони! Діти не повинні жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте, зокрема, і перед законом", — написав Павло Кириленко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через удар по Одесі загинув молодий хлопець 2002 року народження. Окупанти обстріляли місто ракетами "Калібр".