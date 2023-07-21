"У нас були плани, але...": Зеленський пояснив, чому ЗСУ повільно просуваються на фронті

Україна наближається до того, щоб прискорити темпи вигнання ворога

Контрнаступ ЗСУ просувається не так швидко, як хотілося б через те, що змістилися терміни його початку. Передбачалося, що ЗСУ перейдуть до атак набагато раніше, ніж це сталося насправді. До того ж шляхи, якими просуваються українські визволителі, заміновані росіянами.

Про це на форумі Aspen Security Forum розповів президент України Володимир Зеленський. Через пізній початок контрнаступу росіяни зуміли підготуватися до протистояння і замінувати всі захоплені території.

"У нас були плани розпочати його (контрнаступ, — ред.) навесні, але ми не почали, тому що, чесно кажучи, у нас не було достатньо боєприпасів та озброєння, не було достатньо правильно навчених бригад — я маю на увазі, правильно навчених цій зброї", — сказав Зеленський.

Він додав, що якби росіяни не встигли підготуватися та спорудити кілька ліній оборони, то ЗСУ просувалися б швидше. З тим, що темпи контрнаступу України повільні, згодні всі експерти, наголосив глава держави. Але, незважаючи на всі труднощі, українські воїни метр за метром звільняють захоплені території та наближаються до того, щоб набрати темпи просування вперед.

"Ми не хотіли втрачати своїх людей, свій персонал, своїх військовослужбовців, не хотіли втрачати техніку, і тому досить обережно вели наступальні дії. Я б сказав, що ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо деякими мінними ділянками і розмінюємо ці ділянки", — підкреслив Володимир Зеленський.

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